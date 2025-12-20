◇プレミアリーグブライトン0ー0サンダーランド（2025年12月20日）ブライトンのMF三笘は左足首負傷から2戦連続の途中出場。後半19分からホームでは9月20日以来のピッチに入ると、観客から拍手と大歓声で迎えられた。4分後にはサイドチェンジのロングボールを右足で完璧にトラップ。左サイドから折り返す場面もあったが、無得点で引き分け「期待に応えられなかった」と険しい表情だった。終了直後には左足首を気にするしぐ