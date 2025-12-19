ボートレース宮島の「２０２５ハッピークリスマスカップ」は２１日、予選２日目が行われた。川島拓郎（３６＝静岡）は７Ｒ、２コースから差して中辻博訓、藤森陸斗と首位を争うと、２Ｍを先に回って今節初白星を挙げた。相棒６６号機は、前節の田中信一郎（準Ｖ）をはじめ３節連続で優出中の好調機。「行き足から伸びはいいです。特に行き足が良くて、そこは気に入っています。出足はもうちょっと欲しいですね。チルトはマイ