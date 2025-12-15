ボートレース芦屋の「ルーキーシリーズ第２４戦スカパー！・ＪＬＣカップ」は２１日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。若林義人（２７＝静岡）は前半４Ｒ、固定のイン戦はコンマ１３と上々のＳを決めたが、ターンが流れて大場恒季に差しを許した。それでも道中は網代良芽に競り勝って２着。後半１０Ｒは２コースから５着と出入りの激しい着取りとはなったが、予選を１７位でクリアした。