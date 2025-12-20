ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスと合意したと２２日、ＭＬＢ公式サイトなどが伝えた。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者によると、２年３４００万ドル（約５４億円）で「一塁でプレーすることになりそう」だという。１１月８日にポスティング申請を行い、交渉期限が米東部時間２２日の午後５時（日本時間２３日の午前７時）に迫る