12月21日午後8時半後頃、静岡市駿河区西脇を走る大浜街道で乗用車と歩行者が衝突する事故がありました。 この事故で歩行者の男性が心肺停止の重体です。 事故があったのは、静岡市駿河区西脇を走る大浜街道です。 警察によりますと、12月21日午後8時半後頃、南進していた乗用車と歩行者が衝突する事故がありました。 この事故で、歩行者の男性が頭部を強く打ち、心肺停止の重体です。 乗用車を運転していた男性にけがはありま