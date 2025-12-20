ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は２１日、優勝戦が行われた。６号艇の馬場貴也（４１＝滋賀）は６コースから最内を差して４番手追走。最後は茅原に迫る場面もあったが、４着でゴールした。レース後の第一声は「やり切りました」とキッパリ。「それは調整面も含めてです。レースに参加することもできましたから」。今年は夏前のスランプでグランプリ出場をあきらめかけたものの立て直して出場。そのグランプ