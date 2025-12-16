ポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指していたヤクルト・村上宗隆内野手（２５）が２１日（日本時間２２日）、ホワイトソックスと２年総額３４００万ドル（約５３億６０００万円）で契約合意した、と複数の米メディアが報じた。「ＥＳＰＮ」のジェフ・バッサン氏は「再建中のチームにとって数年ぶりのフリーエージェント獲得となる。日本プロ野球のホームラン記録保持者の村上はこの冬にフリーエージェントになった選手の中で