ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は２１日、優勝戦が行われた。５号艇の茅原悠紀（３８＝岡山）は１Ｍまくり差して関浩哉との２番手争いに持ち込んだが、２周２Ｍでバランスを崩して失速。それでも立て直して３着でゴールした。「関が出ていた。何回もいい感じでつかまえたかと思ったけど、負けました。キャブを替えて初めてタイムが付くようになったし、良かったと思うけど関と比べたら全体に劣っていたかな」