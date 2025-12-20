ウクライナのゼレンスキー大統領は、国内での選挙について、ロシアの支配下にある地域では介入されるおそれがあり実施が不可能だとの認識を示しました。ゼレンスキー大統領は20日「ウクライナの統制下にない、占領されている地域では選挙ができない」と述べ、ロシアの支配地域で行われる場合、「結果がまず発表されそのあとに票が数えられるという、ロシアがいつもやっているようなことが行われる」としロシアが介入するおそれがあ