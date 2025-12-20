ウクライナのゼレンスキー大統領は、和平交渉をめぐりアメリカ側から、ロシアを含めた3か国での協議を提案されたと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は20日、アメリカとの協議のため訪米したウメロフ国家安全保障・国防会議書記からの報告として、アメリカ側がウクライナ・アメリカ・ロシアが参加する3か国協議を提案してきたと明らかにしました。ただ、インタファクス通信によると、ロシアのウシャコフ大統領補佐官は、3か国