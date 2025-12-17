フィギュアスケートの全日本選手権は２１日、東京の国立代々木競技場第一体育館で行われ、女子は坂本花織選手（２５）（シスメックス）が５年連続６度目の優勝を飾った。日本スケート連盟は大会後に来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表を発表し、女子は坂本選手と１７歳の中井亜美選手（ＴＯＫＩＯインカラミ）ら３人が選ばれた。北京五輪銅メダルの坂本選手は３大会連続の代表となる。男子は、北京五輪銀メダルの鍵山優