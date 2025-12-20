レッドソックス・吉田が、都内で日本航空主催の野球教室で特別講師を務めた。デモンストレーションとしてティー打撃を披露するなど約50人の子供たちと交流。来年3月のWBCについては「子供たちに目標にしてもらえるような大きな舞台。素晴らしい大会」とし「準備してますし、WBCがあるないにかかわらず、来年に向けてしっかり調整してます」と改めて出場に意欲を示した。昨年10月に手術した右肩は順調。メジャー4年目となる来