ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は２１日、優勝戦が行われた。４号艇の上條暢嵩（３１＝大阪）は４コースから差しに構えるも、大きく流れて最後方に後退。そのまま６着に終わった。「スタートもいっぱいいっぱい。追い風の割にしっかりといけました。１着勝負と思って若干、伸び型ちっくになっていて、ターンで舵がきかなかった」とレースを振り返った。「１着か６着だと思って行った。スタートが揃った時点で