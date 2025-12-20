ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は２１日、優勝戦が行われた。３号艇の西山貴浩（３８＝福岡）は３コースから全速ターンでイン桐生順平で迫ったが、直線を向いたところで振り切られ５着でゴールした。レース後は「よくやった方でしょう。仕上がりは悪くなかったですけど、少し回り過ぎていたのかな。でも、スタートも全速で行きましたし、悔いはないです」とサバサバした表情で振り返った。「また来年、仲谷