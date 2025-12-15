ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）が、ホワイトソックスと２年３４００万ドル（約５４億円）で合意したと２１日、複数の米メディアが報じた。４５日間の交渉期限が米東部時間２２日の午後５時（日本時間２３日午前７時）に迫る中での滑り込みでの“電撃移籍”となった。２年契約とあって、１年間の平均年俸は１７００万ドル（約２７億円）。ヤクルトでの今季の年俸
