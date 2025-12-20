群馬・前橋市の住宅で21日火事があり、1人の遺体が見つかりました。21日午前6時半ごろ、前橋市元総社町の木造2階建て住宅で「建物から火が出ている」と通報がありました。火は約6時間後に消し止められ、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。住人の76歳の男性と連絡がとれておらず、警察が遺体の身元の確認を進めています。