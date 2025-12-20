神奈川・横浜市泉区の自動車工場で21日火事があり、1人がけがをしました。21日午後5時過ぎ、横浜市泉区上飯田町の自動車工場で「爆発音がする」など近所の人から通報が相次ぎました。この火事で40代の男性1人がけがをして病院に運ばれました。警察は詳しい出火原因を調べています。