ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスと合意したと２２日（日本時間２３日）、複数の米メディアが伝えた。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者によると、２年３４００万ドル（約５４億円）で、一塁でプレーする見込みだという。米大リーグ公式サイトは、日本で３冠王をはじめ通算２４６本塁打を放つなど実績を残す村上を「日本で最も恐れ