Ｊ１広島が来季の新戦力として、Ｊ２に降格する湘南のＦＷ鈴木章斗（２２）の獲得が濃厚となっていることが２１日、複数の関係者の話で分かった。交渉は大筋合意に向かっているという。清水、Ｃ大阪、長崎など少なくともＪ１の４〜５クラブ以上が獲得に乗り出していたが、広島が大争奪戦を制した。大阪府出身の鈴木はＧ大阪の下部組織から阪南大高を経て、２０２２年に湘南入り。１８０センチの高さに足元の技術も兼ね備えた万