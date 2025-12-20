サッカーのフランス・カップで21日、モナコの南野拓実がアウェーのオセール戦の前半に負傷交代した。膝を痛めたとみられる。自力では立ち上がれず、担架でピッチを後にした。南野は来年6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場する日本代表でも主力を担っている。（共同）