柏が神戸MF汰木康也（30）を完全移籍で獲得することが21日、濃厚となった。複数の関係者によると、交渉は最終段階で一両日中にも正式発表となる見込み。ロドリゲス監督とは21年の浦和時代以来の師弟関係となり、昨冬に続く2年連続のラブコールがついに実った格好。左サイドを主戦場にするドリブラーが柏から世界を目指す。