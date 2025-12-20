大規模な火災が発生した大分市佐賀関で、被災した家屋の解体・撤去などに関する住民説明会が行われました。11月18日に発生した今回の大規模火災では、住宅など187棟が焼けています。説明会には被災者ら約150人が参加し、全壊から半壊の家屋の解体・撤去について、市が公費で行うと説明しました。希望する対象者は1月5日から2月末までに申請が必要で、市は1月中旬から撤去作業を始めたいとしています。大分市生活再建支援・復興本部