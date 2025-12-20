◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権の全日程が終了し、大会後に日本スケート連盟が五輪代表を発表した。以下は代表会見での五輪代表全12人の主なコメント。【男子】▼鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）「うれしい気持ちもあるが、しっかり自分のやるべきことに集中して頑張