【ニューヨーク＝平沢祐】プロ野球のヤクルトからポスティングシステムでの米大リーグ移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスと２年契約で合意したと、２１日に大リーグ公式サイトなどが伝えた。２年総額３４００万ドル（約５３億６０００万円）で大筋合意したという。米東部時間２２日午後５時（日本時間２３日午前７時）が交渉期限だった。村上は熊本・九州学院高からドラフト１位で２０１８年に入団。