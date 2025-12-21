2023年よりバイエルンでプレイする韓国代表DFキム・ミンジェをどう評価すべきだろうか。改めてミンジェの実力にスポットを当てたのは、独『Bavarian Football Works』だ。バイエルンには今夏にDFヨナタン・ターが加わり、センターバックのファーストチョイスはターとダヨ・ウパメカノだ。ただ、ウパメカノとクラブの契約は今季までとなっている。ウパメカノが今後どう動くか不透明なところがあり、仮に退団となった場合ミンジェは