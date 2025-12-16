ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスと合意したと２２日、米ＥＳＰＮ局のジェフ・パッサン記者が報じた。２年３４００万ドル（約５４億円）で「一塁でプレーしそうだ」と伝えた。１１月８日にポスティング申請を行い、交渉期限が米東部時間２２日の午後５時（同２３日の午前７時）に迫る中での“電撃移籍”となった。米ＵＳＡトゥデー紙のＢ・ナイ