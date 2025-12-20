愛知・豊明市の集合住宅で火事があり、住人とみられる3人が死傷しました。21日午後1時40分ごろ、豊明市の5階建て集合住宅で「4階から爆発音がして黒煙が上昇している」などと通報が相次ぎました。目撃者：音は時々バンバンと爆発する。爆発する音が聞こえてきました。火は約2時間半後に消し止められましたが、火元とみられる4階の一室が全焼し、焼け跡から年齢と性別が分からない1人の遺体が見つかりました。また、火は5階の一室に