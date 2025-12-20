アメリカのトランプ政権は20日、南米ベネズエラを出港した石油タンカーを拿捕したと明らかにしました。石油タンカーの拿捕は今月に入って2隻目です。アメリカの国土安全保障省のノーム長官は20日、沿岸警備隊が国防総省の支援を受け、ベネズエラを出港した石油タンカーを拿捕したと明らかにしました。アメリカによる石油タンカーの拿捕は今月に入って2隻目です。ノーム長官はさらに、「麻薬テロの資金源となっている石油の違法な輸