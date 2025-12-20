ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は２１日、優勝戦が行われた。２号艇の関浩哉（３１＝群馬）は２コースから差したものの、届かず２番手追走。茅原悠紀の猛追を振り切って２着でゴールした。レース後は「いい仕上がりでした。桐生順平さんよりも良かったかもしれない。スタートは追い風で様子を見ましたけど、しっかり入れられたのは良かったと思います。ターンマークもしっかり回れて良かった」と納得の表情