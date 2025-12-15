ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（25）がホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円）で合意したと大リーグ公式サイト「MLB.com」やスポーツ専門局「ESPN」など複数の米メディアが報じた。日本時間21日から22日に日付が変わった直後に「村上がホワイトソックスと合意」の一報が駆け巡った。「MLB.com」は「2年総額3400万ドル（約53億6300万円）で大筋合意したことが21