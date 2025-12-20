天皇ご一家は、戦後80年の節目に開催中の「戦時下の東京」を記録した写真展をご覧になりました。天皇皇后両陛下と愛子さまは、21日夜、戦前から戦後にかけ警視庁に勤め、カメラマンとして特に戦時中の写真で知られる石川光陽の写真展をご覧になりました。東京の空襲被害などを伝える写真に、愛子さまは「空襲直後に撮影された写真ですか」と尋ね、両陛下は「いい状態で残っているんですね」、「貴重な資料ですよね」などと話されま