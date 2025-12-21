漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』決勝が、21日に放送（ABCテレビ・テレビ朝日系後6：30）。お笑いコンビ・たくろうが、過去最多1万1521組の頂点に立ち、21代目王者の称号と優勝賞金1000万円を獲得した。決勝後、TVerで『M-1打ち上げ by -196 〜どかーんと一発打ち上げようよ！〜』が生配信された。敗者復活から勝ち上がったカナメストーンに対して、マヂカルラブリーの万感の思いを伝えた。【動画】『M-1』第21代目王者