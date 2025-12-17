フライドチキンに、ケーキ……クリスマスパーティのメインはすぐに決まるけど、意外と悩むのがサイドメニュー。そんなときにおすすめなのが「ブロッコリーとえびのクリーミーポテサラ」です。ミルクたっぷりのクリーミーなマッシュポテトは、こどもウケも◎。たっぷりのえびが、いつものポテサラよりもちょっぴりリッチな雰囲気をかもし出してくれますよ♪『ブロッコリーとえびのクリーミーポテサラ』のレシピ材料（2人分）じゃが