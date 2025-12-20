南アフリカの酒場で21日、銃撃事件があり19人が死傷しました。ロイター通信などによりますと21日未明、南アフリカの最大都市ヨハネスブルク郊外にある酒場で、何者かが店内の客に向けて発砲する銃撃事件があり9人が死亡、10人がけがをしました。容疑者は12人くらいとみられ、車で逃走する際にも無差別に発砲を続けたということで、地元警察は行方を追っています。動機などは明らかになっていません。南アフリカは殺人事件の発生率