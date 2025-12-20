[12.21 プレミアリーグ第17節](ヴィラ・パーク)※25:30開始<出場メンバー>[アストン・ビラ]先発GK 23 エミリアーノ・マルティネスDF 2 マティ・キャッシュDF 3 ビクトル・リンデロフDF 4 エズリ・コンサDF 22 イアン・マートセンMF 7 ジョン・マッギンMF 8 ユーリ・ティーレマンスMF 24 アマドゥ・オナナMF 27 モーガン・ロジャーズMF 44 ブバカル・カマラFW 11 オリー・ワトキンス控えGK 40 マルコ・ビゾットDF 12 リュカ・