プロ・リーグ 25/26の第19節 クラブ・ブリュージュとヘントの試合が、12月21日21:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 クラブ・ブリュージュはロメオ・フェルマント（FW）、ママドゥ・ディアコン（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは伊藤 敦樹（MF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、ヒラリオン・グーア（FW）