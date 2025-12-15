ラ・リーガ 25/26の第17節 ジローナとアトレチコ・マドリードの試合が、12月21日22:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。 ジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ジョエル・ロカ（FW）、イバン・マルティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、ニコラ