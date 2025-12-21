エールディヴィジ 25/26の第17節 フェイエノールトとトウェンテの試合が、12月21日22:30にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。 フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、レオ・ザウアー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（