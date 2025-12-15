エールディヴィジ 25/26の第17節 イーグルスとフローニンゲンの試合が、12月21日22:30にデ・アデラールスホルストにて行われた。 イーグルスはミラン・スミット（FW）、マティス・スレイ（FW）、ケンゾ・ハウトマイン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはブリニョルフル・ウィルムソン（MF）、ユネス・タハ（MF）、トム・ファンベルゲン