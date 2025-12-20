オーストラリアで15人が犠牲となったユダヤ系住民を狙ったとみられる銃撃事件から21日で1週間。現地では追悼集会が開かれました。シドニーの人気観光地ボンダイビーチで14日、ユダヤ教の祭りを祝うイベントで起きた銃撃事件では15人が犠牲となりました。事件から1週間が経った21日、現地では追悼集会が開かれ、AP通信によりますと、1万人以上が集まったということです。事件が発生した午後6時47分からは1分間の黙祷が捧げられまし