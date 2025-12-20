ゴミ屋敷に住む90歳をすぎた祖父母【漫画】本編を読む天井まで積み上がったゴミ、床下から現れる害虫の死骸。認知症の進行により不要な物を買い続ける祖母と、捨てることができない祖父。90歳を超えた二人が暮らす賃貸住宅は、いつしか足の踏み場もない「ゴミ屋敷」と化していた。漫画家の西園フミコさん(@fnishizono)は、この過酷な状況下での介護と片付けの記録を実録漫画『ゴミ屋敷住人の祖父母を介護した話』としてESSEonline