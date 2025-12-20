日本時間23日、午前7時が交渉期限ポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指していたヤクルト・村上宗隆内野手がホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約52億7000万円）で契約合意したと、米スポーツ放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が21日（日本時間22日）に報じた。村上の交渉期間は22日の午後5時（同23日午前7時）までとなっていた。村上は2022年に打率.318、56本塁打、134打点で3冠王を獲得するなど、NPB通算8年間