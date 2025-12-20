◇ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第10戦（2025年12月21日スイス・エンゲルベルクヒルサイズ＝HS140メートル）女子個人第10戦が行われ、前日の第9戦で今季5勝目を挙げた丸山希（27＝北野建設）は合計239・6点で6位だった。2回目は131・5メートルをマークしたが、112メートルで14位だった1回目の出遅れが響いた。「いいジャンプをしないと、飛距離につながらない。条件が良くない時は、こういうこともあると確認で