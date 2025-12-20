2002（平成14）年12月22日、北島三郎さんの足跡を展示した「北島三郎記念館」が函館市に完成した。オープンを翌日に控え、北島さんは「歌手を目指し、青函連絡船で上京したころを思い出した」と感慨深げ。記念館は建物の老朽化のため23年に閉館、ウェブ上に「バーチャル北島三郎記念館」として再現されている。