¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Î?¤ê¤¯¤ê¤å¤¦?¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï»°±º¤Î¥±¥¬¤Ç´þ¸¢¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Îµ¬Äê¤è¤ê?¤ê¤¯¤ê¤å¤¦?¤Ï¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£µ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÚ¸¶¤Ï¡Ö£´ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ë¤Ê¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Î»þ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×