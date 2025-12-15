漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」の決勝が２１日、テレビ朝日系で生放送された。決勝初進出のたくろうがエバース、ドンデコルテとの最終決戦を制して優勝。史上最多１万１５２１組の頂点に立ち、第２１代王者に輝いた。ファーストラウンドでは８６１点で２位と勢いづいた。昨年２位の真空ジェシカ、同３位のヤーレンズを振り切り勝ち上がり、最終決戦では「ビバリーヒルズに住みたい」ネタが大いに受けた。◆た