フィギュアスケート全日本選手権が２１日に閉幕し、大会後に代々木第一体育館で来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表が発表になった。試合後、来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表選手が発表された。男子優勝の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、女子で５連覇を達成した坂本花織（シスメックス）、ペア世界王者の三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組ら１２人がミラノ行きの切符を手にした。竹内洋輔強化部長は「