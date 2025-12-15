ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（25）がホワイトソックスと2年契約で合意したことが21日（日本時間22日）、分かった。交渉期限が米東部時間22日午後5時（同23日午前7時）に迫る中、移籍先に急浮上したのがホ軍。大リーグ公式サイト「MLB.com」が「2年総額3400万ドル（約53億6300万円）で大筋合意した」と報じた。また、スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者も「速報」