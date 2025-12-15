【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月22日にCDデビュー6周年を迎えるSixTONESが、anan創刊56周年イヤー2026年1月7日発売の『anan』2478号に登場する。 ■デビュー6周年イヤーを迎えるSixTONESが2026年『anan』の幕開けを飾る！ 2020年1月22日にCDデビューを果たし、記念すべきデビュー6周年を目前に控えるSixTONES。“6”という数字を大切にする彼らにとって、2026年への気合は十分