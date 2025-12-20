■全日本フィギュアスケート選手権最終日（21日、東京・代々木第一体育館）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催来年2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪の日本代表内定選手が発表された。女子シングルは、全日本5連覇で“一発内定”の坂本花織（25、シスメックス）、2人目としてGPファイナル（名古屋）銀メダルで今大会4位の中井亜美（17、TOKIOインカラミ）、注目の3人目は同3位の千葉